Песков: тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность

Официальный представитель Кремля также прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова, который 23 августа заявил, что российское руководство приняло решение об ответе на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Песков отметил, что об отдельном решении в этом вопросе речи не идет, и враждебные действия Киева не останутся без ответа.