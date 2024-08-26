«Не было никаких переговоров. Тема переговоров сейчас изрядно потеряла свою актуальность», — указал Песков.
Официальный представитель Кремля также прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова, который 23 августа заявил, что российское руководство приняло решение об ответе на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Песков отметил, что об отдельном решении в этом вопросе речи не идет, и враждебные действия Киева не останутся без ответа.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Идет операция по уничтожению ВСУ. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Позднее, 26 августа, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин указал, что Москва не пойдет на переговоры с Киевом, пока ВСУ находятся на территории РФ, а президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, выдвигает неприемлемые условия для диалога.
Зеленский 25 августа заявил, что для установления мира в украинском конфликте Киев не готов идти на территориальные уступки. Президент Украины добавил, что ВСУ атаковали Курскую область якобы для безопасности Сумской области.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам. Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из российских регионов.