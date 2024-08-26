Беглов открыл новое здание пожарной части в Петербурге

К слову, раньше пожарная часть размещалась в здании, которое является памятником архитектуры 1867 года постройки. Это затрудняло использовать еще в полную силу, поэтому власти приняли решение о строительстве нового депо. Его оборудовали современной техникой и оснастили уникальным компрессором высокого давления. Оборудование работает в автоматическом режиме и способно одновременно заправить до четырех противопожарных баллонов за короткое время.