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Беглов открыл новое здание пожарной части в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов и министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков открыли новое здание пожарной части в Красном Селе. Комплекс оборудовали уникальным компрессором высокого давления.

Источник: Смольный

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Сегодня мы открыли новое здание пожарно-спасательной части, которое станет важным звеном в системе обеспечения безопасности Северной столицы. Оно соответствует современным требованиям и оснащено всей необходимой техникой и оборудованием. Это позволит своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и пожары, — отметил Беглов.

К слову, раньше пожарная часть размещалась в здании, которое является памятником архитектуры 1867 года постройки. Это затрудняло использовать еще в полную силу, поэтому власти приняли решение о строительстве нового депо. Его оборудовали современной техникой и оснастили уникальным компрессором высокого давления. Оборудование работает в автоматическом режиме и способно одновременно заправить до четырех противопожарных баллонов за короткое время.