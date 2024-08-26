Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС 27 августа

«В свете новых событий и повышенной военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно следил за ситуацией, особенно в том, что касается станции. ситуация все время меняется. Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС», — заявил Гросси.