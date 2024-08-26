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Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС 27 августа

ВЕНА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит 27 августа Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию на объекте. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Источник: Григорий СысоевИТАР-ТАСС

«В свете новых событий и повышенной военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно следил за ситуацией, особенно в том, что касается станции. ситуация все время меняется. Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС», — заявил Гросси.

По его словам, принципы ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов, а также выработанные конкретно для Запорожской АЭС могут быть также применимы к Курской АЭС.

Гросси назвал ситуацию вокруг объекта серьезной и подчеркнул, что МАГАТЭ заботится о ядерной и физической безопасности всех АЭС. По его словам, агентство даст независимую оценку ситуации на станции, что возможно только при поездке на нее.

Ранее Гросси назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Он заявил о планах посетить станцию, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Также глава МАГАТЭ сообщил, что намерен после Курской области посетить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала попытку киевского режима атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС актом ядерного терроризма, который требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.

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