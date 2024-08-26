Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС 27 августа

«В свете новых событий и повышенной военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно следил за ситуацией, особенно в том, что касается станции. ситуация все время меняется. Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС», — заявил Гросси.
По его словам, принципы ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов, а также выработанные конкретно для Запорожской АЭС могут быть также применимы к Курской АЭС.
Ранее Гросси назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Он заявил о планах посетить станцию, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Также глава МАГАТЭ сообщил, что намерен после Курской области посетить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала попытку киевского режима атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС актом ядерного терроризма, который требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.