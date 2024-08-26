Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях

«Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава государства распорядился:
- обеспечить финансирование из федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, исходя из их численности;
- обеспечить предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов этим трем регионам на компенсацию ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим при проведении контртеррористической операции на территориях этих областей, а также при обстрелах украинскими вооруженными формированиями и терактах, рассмотрев вопрос о порядке компенсации расходов на оплату труда работников предприятий, приостановивших свою деятельность;
- изучить вопрос о дополнительной потребности Белгородской, Брянской и Курской областей в спецтранспорте и при необходимости организовать его поставку;
- выработать механизмы, предусматривающие очное обучение детей, эвакуированных с пострадавших территорий, в других субъектах федерации, в том числе в санаториях и детских лагерях. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях в Белгородской, Брянской и Курской областях;
- обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
- обеспечить в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету, в том числе для дистанционного обучения в общеобразовательных организациях;
- оказать этим трем регионам оперативную помощь для обеспечения готовности к отопительному сезону, включая при необходимости дополнительное финансирование;
- определить специальный режим плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на территориях проведения контртеррористической операции;
- обеспечить помощь в трудоустройстве людей, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей.
Путин также поручил рассмотреть вопросы о порядке использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья в этих регионах и строительства нового взамен полностью утраченного с сохранением ранее оформленного права собственности на земельные участки.
Кроме того, правительство России и местные исполнительные органы должны изучить организацию обучения эвакуированных граждан, проходивших учебу в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования в Белгородской, Брянской и Курской областях, обеспечив возможность их зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.
Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, а также врио главы Курской области Алексей Смирнов.
Помимо этого, правительству поручено установить особенности реализации национальных проектов и государственных программ на территориях проведения контртеррористической операции. Доклад необходимо представить до 15 ноября 2024 года, ответственный — Михаил Мишустин.