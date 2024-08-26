Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях

Кроме того, правительство России и местные исполнительные органы должны изучить организацию обучения эвакуированных граждан, проходивших учебу в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования в Белгородской, Брянской и Курской областях, обеспечив возможность их зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.