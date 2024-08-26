Минниханов и вице-премьер Беларуси обсудили перспективы совместных проектов

«Наш товарооборот достаточно большой, но всегда есть куда стремиться. Мы много лет успешно сотрудничаем с белорусскими компаниями — “Белнефтехим”, “Минский тракторный завод” и многими другими. Значительная часть сельхозтехники Татарстана также белорусского производства. Наши компании также представлены в Беларуси. В частности, компания “РариТЭК” активно сотрудничает с вашими машиностроительными предприятиями», — перечислил Раис РТ.