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Очередную партию гуманитарного груза для Курска собрали жители Кубани

Жителей Краснодарского края поблагодарили за поддержку Курской области.

Источник: соцсети

Очередную партию гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали на Кубани. В ближайшее время вещи первой необходимости отправятся в Курск.

Собрать груз удалось благодаря неравнодушным кубанцам и усилиям Благотворительного фонда «Поколение». Депутат Законодательного собрания края и попечитель фонда Галина Головченко поблагодарила всех, кто оказал помощь в сборе гуманитарной помощи.

«В это сложное время нам всем особенно важно быть рядом друг с другом. И сегодня я хочу выразить вам, дорогие жители Краснодарского края, искреннюю благодарность за ваш огромный вклад в поддержку наших земляков из Курской области», — написала в своем телеграм-канале Головченко.

Депутат также отметила, что такая готовность помочь является истинным примером единства и солидарности. Головченко подчеркнула, что гуманитарный груз — это не только вещи, но еще и проявление заботы о людях.

«Вместе мы справимся с любыми испытаниями», — написала она.

благотворительность