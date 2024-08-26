Очередную партию гуманитарного груза для Курска собрали жители Кубани

«В это сложное время нам всем особенно важно быть рядом друг с другом. И сегодня я хочу выразить вам, дорогие жители Краснодарского края, искреннюю благодарность за ваш огромный вклад в поддержку наших земляков из Курской области», — написала в своем телеграм-канале Головченко.