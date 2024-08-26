Воронежский губернатор посетил богослужение в День памяти святителя Тихона Задонского

— После богослужения пообщался с митрополитом Сергием и нашим гостем из Московской патриархии — митрополитом Воскресенским Григорием. Обсудили состояние старинных храмов в районах области. Многие из них уникальны и являются памятниками архитектуры. В ряде храмов запланирован ремонт, но до его начала некоторым объектам требуется консервация. Будем работать над этим, — резюмировал губернатор Александр Гусев.