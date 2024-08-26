Воронежский губернатор посетил богослужение в День памяти святителя Тихона Задонского

В понедельник, 26 августа, православная церковь отмечает преставление и второе обретение мощей святого Тихона Задонского. К этой дате приурочены празднования со дня рождения епископа Воронежского богослова, крупнейшего православного просветителя XVIII века. В этом году исполняется 300 лет со дня рождения святителя. В Благовещенском кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение, на котором побывал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Дмитрий Маслов, заместитель председателя Воронежской областной думы Александр Солодов, а также представитель Московской патриархии — митрополит Воскресенский Григорий.
— Было сказано многое о благих деяниях святителя Тихона. Его мудрые заветы и сегодня остаются актуальными. Выразил особую признательность митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию. Он неустанно бережет и преумножает заветы великих духовных деятелей, — отметил глава региона.
Александр Гусев также вручил митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию почетный знак «Святитель Митрофан Воронежский» в связи с огромными заслугами на поприще просвещения, сохранения духовно-нравственных и культурных ценностей. В субботу, 24 августа, владыка отметил 75-летие со дня рождения.
— После богослужения пообщался с митрополитом Сергием и нашим гостем из Московской патриархии — митрополитом Воскресенским Григорием. Обсудили состояние старинных храмов в районах области. Многие из них уникальны и являются памятниками архитектуры. В ряде храмов запланирован ремонт, но до его начала некоторым объектам требуется консервация. Будем работать над этим, — резюмировал губернатор Александр Гусев.
В конце июля в Воронеже на Адмиралтейской площади состоялось торжественное открытие памятника в честь святителя Митрофана. Скульптурная композиция представляет собой сцену беседы святителя Митрофана и Петра I. В церемонии приняли участие: губернатор Александр Гусев, глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, представители областного правительства, городской администрации, духовенства и общественности.