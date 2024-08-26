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Марат Галиханов снова возглавил СУ СК РФ по Самарской области

Полковник юстиции Марат Галиханов вернулся на пост главы СУ СК РФ по Самарской области. Информация размещена на сайте ведомства.

Марат Галиханов был назначен на должность руководителя СУ СК РФ по Самарской области в июле 2021 года. В ноябре 2023 года руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин отстранил Марата Галиханова от должности на время служебной проверки, поводом для которой стало большое число жалоб от самарцев главе СК РФ.

В декабре господин Галиханов покинул пост, и ведомство возглавил Алексей Колбасин. Он руководил СУ СК РФ по Самарской области в статусе исполняющего обязанности. 6 августа 2024 года появилась информация о том, что Алексей Колбасин вернется на пост руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области: эту должности он занимал до прихода в самарский регион.

СК