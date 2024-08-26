Марат Галиханов снова возглавил СУ СК РФ по Самарской области

Марат Галиханов был назначен на должность руководителя СУ СК РФ по Самарской области в июле 2021 года. В ноябре 2023 года руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин отстранил Марата Галиханова от должности на время служебной проверки, поводом для которой стало большое число жалоб от самарцев главе СК РФ.
В декабре господин Галиханов покинул пост, и ведомство возглавил Алексей Колбасин. Он руководил СУ СК РФ по Самарской области в статусе исполняющего обязанности. 6 августа 2024 года появилась информация о том, что Алексей Колбасин вернется на пост руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области: эту должности он занимал до прихода в самарский регион.