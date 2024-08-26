Вячеслав Федорищев выслушал доклад о проблемах Сызранского района

Также глава региона обозначил Владимиру Егорову задачу вместе с командой администрации района работать над повышением собственных доходов территории: «У вас сильные предприятия работают, необходимо им помогать. Экономический блок Правительства готов оказать полное содействие в режиме одного окна. Надо посмотреть, какие у предприятий есть сейчас проекты развития, с тем чтобы мы их поддержали и у вас, как следствие, было больше и рабочих мест, и налогооблагаемая база».