Вячеслав Федорищев выслушал доклад о проблемах Сызранского района

Предметом обсуждения стали основные проблемные вопросы территории, по которым поступило много обращений жителей.
«Хотел от вас услышать, какие основные приоритеты работы вы видите, какие акценты и самое главное — куда в первую очередь необходимо направить наши совместные усилия, чтобы делать жизнь наших людей лучше», — обратился руководитель области к Владимиру Егорову, который возглавил район почти месяц назад.
Как доложил глава Сызранского района, в настоящее время основная задача — подготовка к отопительному сезону. Процент готовности по 15 поселениям составляет 98%, но в поселке городского типа Балашейка управляющая компания не может обеспечить готовность из-да долга порядка 7 млн рублей перед газовой компанией, возможности погасить задолженность за счет местного бюджета нет.
«Другая основная проблема, по которой у нас самое большое количество жалоб, это отсутствие воды — у нас таких 9 поселений, но самая острая ситуация в сельском поселении Усинское. Там необходима новая скважина и замена сети водопровода», — сообщил Владимир Егоров.
На реализацию этого проекта требуется порядка 148 млн рублей, 12 млн рублей — на проектно-изыскательские работы.
Кроме того, еще одна актуальная проблема — дороги, в поселке городского типа Междуреченское необходим ремонт дороги от трассы М5 до центра поселения. Протяженность проблемного участка — около 1,5 км.
Чтобы обеспечить полную готовность к отопительному сезону в Сызранском районе, необходимую сумму добавят из регионального бюджета, также вопрос по Балашейке будет обсуждаться с «Газпромом».
«Подготовка к отопительному сезону — это безусловный приоритет. Проблему вот эту вы обозначили — мы решим, но все остальное — это ваша работа. Вы знаете, что я сам провожу эти штабы. С вас спрошу через две недели за подготовку к отопительному сезону», — обратился глава региона к Владимиру Егорову.
Что касается решения проблемы водоснабжения, то Вячеслав Федорищев поручил главе Сызранского района быстрее заняться проектированием строительства новых скважин и соответствующей инфраструктуры, чтобы включить затраты в бюджет.
По поводу дорог руководителю региона также приходит очень много обращений. «В каждом муниципальном образовании есть такие проблемы. Ранее было подготовлено комплексное решение. Сейчас с врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области готовим очередные поправки в бюджет и доведем дополнительно несколько миллиардов рублей муниципальным образованиям на дороги. Определенная часть пойдет в Сызранский район» — сообщил Вячеслав Федорищев. Он поручил главе района исходя из обращений жителей определить приоритеты и оперативно подготовить проектную документацию.
Подробно все направления, в том числе молодежная политика, спорт, культура, здравоохранение, будут рассматриваться в ходе предстоящего в сентябре большого рабочего визита представителей Правительства Самарской области в Сызранский район.
Также глава региона обозначил Владимиру Егорову задачу вместе с командой администрации района работать над повышением собственных доходов территории: «У вас сильные предприятия работают, необходимо им помогать. Экономический блок Правительства готов оказать полное содействие в режиме одного окна. Надо посмотреть, какие у предприятий есть сейчас проекты развития, с тем чтобы мы их поддержали и у вас, как следствие, было больше и рабочих мест, и налогооблагаемая база».