CNN: нападки Трампа — это его личность или его стратегия?

Республиканцы, которые хотят, чтобы Трамп был сдержаннее, разочарованы. Месть, бахвальство, самореклама и угрозы были двигателями дурной славы Трампа на протяжении десятилетий, пишет CNN. Но такой подход помог ему избраться в 2016 году, когда он воспользовался негодованием в отношении политической, медийной, культурной и деловой элиты — и встряхнул Вашингтон. Поэтому, когда республиканцы умоляют Трампа был сдержаннее, избегать агрессивных тирад в соцсетях или личных нападок, они не только просят его подавить часть себя, но и стремятся нейтрализовать некоторые из его ключевых политических тактик, которые успешно работали ранее.