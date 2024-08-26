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CNN: нападки Трампа — это его личность или его стратегия?

Восемь лет оскорблений, подстрекательств и посягательств на верховенство закона доказали, что Дональда Трампа не укротить. Но некоторые его сторонники все еще умоляют его умерить свой нрав, иначе он рискует проиграть выборы 2024 года, пишет CNN.

Источник: Reuters

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Команда Дональда Трампа готовит ему новое «меню» политических речей, собраний с избирателями и выступлений в колеблющихся штатах, пока он изо всех сил пытается найти поддержку в гонке с Камалой Харрис. Скорректированная стратегия Трампа — следствие успешного съезда Демократической партии и дисциплинированного начала Харрис своей предвыборной кампании. Это, по мнению CNN, ставит под угрозу возвращение Трампа в Белый дом больше, чем кампания, отложенная Джоном Байденом. А ускоренные темпы Трампа отражают повысившуюся актуальность сжатого политического спринта перед ноябрьскими выборами и призваны изменить позицию бывшего президента перед его дебатами с Харрис, которые состоятся 10 сентября.

Один из главных союзников Трампа в конгрессе — сенатор Линдси Грэм — в воскресенье предупредил, что оптимистичное послание демократов об обнадеживающих переменах открывает перед Трампом новые возможности.

Этого праздника радости и любви не существует в реальном мире. Мир в огне. Ваши счета за продукты выросли. Ваши счета за бензин выросли. Ваши платежи по ипотеке выросли. И худшее еще впереди, если вы переизберете этих людей.

Линдси Грэм
сенатор

Грэм, возможно, считая, что Трамп наблюдает за его выступлением, добавил: «Сравните то, что вы сделали на посту президента, с жизнью, которую мы ведем сейчас, и дайте людям надежду на то, что грядут перемены».

Комментарии Грэма, по мнению CNN, продемонстрировали «политическое чистилище», которое долгое время терпели республиканцы. Чтобы оставаться политически жизнеспособными, они должны отдать должное экс-президенту за его влияние на электорат. В то же время они обеспокоены его нелепым поведением, которое вредит делу и бренду республиканцев, а также собственным шансам Трампа на победу.

Республиканцы, которые хотят, чтобы Трамп был сдержаннее, разочарованы. Месть, бахвальство, самореклама и угрозы были двигателями дурной славы Трампа на протяжении десятилетий, пишет CNN. Но такой подход помог ему избраться в 2016 году, когда он воспользовался негодованием в отношении политической, медийной, культурной и деловой элиты — и встряхнул Вашингтон. Поэтому, когда республиканцы умоляют Трампа был сдержаннее, избегать агрессивных тирад в соцсетях или личных нападок, они не только просят его подавить часть себя, но и стремятся нейтрализовать некоторые из его ключевых политических тактик, которые успешно работали ранее.

Эксперты по предвыборной кампании республиканцев раздосадованы. Путь к победе над действующим вице-президентом непопулярной администрации им кажется очевидным — говорить о существующих проблемах, которые больше всего волнуют избирателей, включая высокие цены на продукты и опасения по поводу южной границы США, и при решении которых люди отдают предпочтение предложениям республиканцев.

Но дело не в том, что Трамп не может говорить о политике, а в том, что его политические высказывания тонут в его театральности и неуравновешенных постах в соцсетях, отмечает CNN.

Трамп выслушал критику, но, похоже, она его не убедила. Он вновь попробовал нападать и оскорблять, а затем следил за реакцией толпы, словно джазовый музыкант, импровизирующий на знакомую мелодию. Он горько жаловался на нападки на его характер со стороны Харрис, Обамы и других демократов, прозвучавшие на их съезде в Чикаго. А потом уточнял у своих сторонников, следует ли его принять совет своей команды и подставить вторую щеку.

На прошлой неделе предвыборная стратегия Харрис претерпела существенные тактические корректировки, направленные на борьбу с Трампом, после того, как Байден несколько месяцев приводил более абстрактные доводы о том, что кандидат от республиканцев представляет угрозу «для души нации» и демократии. Смена тона Харрис имела результат: бывшие президенты Обама и Клинтон выставили своего коллегу Трампа на посмешище, а затем Харрис в своей речи на съезде закрыла ловушку одной фразой: «Трамп — несерьезный человек. Но последствия… возвращения Дональда Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны».

Харрис делает ставку на оптимизм, который может победить ярость Трампа.

Основная тема ее предвыборной кампании — «мы не вернемся» к гневу, сумятице и самовлюбленности, которые царили в Белом доме при администрации Трампа. Когда Трамп в очередной раз разражается гневом, он напоминает избирателям о тех днях, тогда как Харрис делает ставку на то, что страна готова «двигаться вперед». В прошлый четверг она заявила, что «наши оппоненты в этой гонке ежедневно очерняют Америку, говорят о том, как все ужасно», и предложила альтернативный путь — «путь свободы, возможностей, сострадания, достоинства, справедливости и бесконечных возможностей», напоминает CNN.

Вопреки аргументу Грэма о том, что поводов для радости у США мало, Харрис убеждена, что Америка настроена на оптимизм после периода, отмеченного постоянным потрясением национальной психики Трампом, пандемией и экономическими трудностями, которые подорвали чувство безопасности у многих представителей рабочего и среднего класса. И Харрис предлагает себя в качестве «проводника» чаяний избирателей, стремясь активизировать движение за перемены снизу вверх.

Однако, по мнению издания, у нее могут возникнуть трудности с сохранением в целом безошибочного разворота на предвыборном пути. Дебаты с Трампом станут самым критическим моментом в ее публичной карьере, которой мешает ее неспособность удачно отвечать на политические вопросы.

Сейчас выборы в США превращаются в рутинную борьбу за каждый голос в решающих колеблющихся штатах. Они не только проверят способность Харрис продлить свой политический медовый месяц, но и усилят давление на ее оппонента. Трампу предстоит пройти проверку на то, сможет ли он сосредоточиться и упорядоченно сформулировать свой посыл.

Ближайшие недели покажут, верен ли «рецепт» Трампа как победить в ноябре, или же его противоречивое умение «показать товар лицом», которое привело его в Белый дом восемь лет назад, в этот раз приведет политика к провалу.

Марина Светлова

Трамп Дональд