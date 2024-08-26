CNN: нападки Трампа — это его личность или его стратегия?

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Команда Дональда Трампа готовит ему новое «меню» политических речей, собраний с избирателями и выступлений в колеблющихся штатах, пока он изо всех сил пытается найти поддержку в гонке с Камалой Харрис. Скорректированная стратегия Трампа — следствие успешного съезда Демократической партии и дисциплинированного начала Харрис своей предвыборной кампании. Это, по мнению CNN, ставит под угрозу возвращение Трампа в Белый дом больше, чем кампания, отложенная Джоном Байденом. А ускоренные темпы Трампа отражают повысившуюся актуальность сжатого политического спринта перед ноябрьскими выборами и призваны изменить позицию бывшего президента перед его дебатами с Харрис, которые состоятся 10 сентября.
Один из главных союзников Трампа в конгрессе — сенатор Линдси Грэм — в воскресенье предупредил, что оптимистичное послание демократов об обнадеживающих переменах открывает перед Трампом новые возможности.
Этого праздника радости и любви не существует в реальном мире. Мир в огне. Ваши счета за продукты выросли. Ваши счета за бензин выросли. Ваши платежи по ипотеке выросли. И худшее еще впереди, если вы переизберете этих людей.
Грэм, возможно, считая, что Трамп наблюдает за его выступлением, добавил: «Сравните то, что вы сделали на посту президента, с жизнью, которую мы ведем сейчас, и дайте людям надежду на то, что грядут перемены».
Комментарии Грэма, по мнению CNN, продемонстрировали «политическое чистилище», которое долгое время терпели республиканцы. Чтобы оставаться политически жизнеспособными, они должны отдать должное экс-президенту за его влияние на электорат. В то же время они обеспокоены его нелепым поведением, которое вредит делу и бренду республиканцев, а также собственным шансам Трампа на победу.
Республиканцы, которые хотят, чтобы Трамп был сдержаннее, разочарованы. Месть, бахвальство, самореклама и угрозы были двигателями дурной славы Трампа на протяжении десятилетий, пишет CNN. Но такой подход помог ему избраться в 2016 году, когда он воспользовался негодованием в отношении политической, медийной, культурной и деловой элиты — и встряхнул Вашингтон. Поэтому, когда республиканцы умоляют Трампа был сдержаннее, избегать агрессивных тирад в соцсетях или личных нападок, они не только просят его подавить часть себя, но и стремятся нейтрализовать некоторые из его ключевых политических тактик, которые успешно работали ранее.
Но дело не в том, что Трамп не может говорить о политике, а в том, что его политические высказывания тонут в его театральности и неуравновешенных постах в соцсетях, отмечает CNN.
Трамп выслушал критику, но, похоже, она его не убедила. Он вновь попробовал нападать и оскорблять, а затем следил за реакцией толпы, словно джазовый музыкант, импровизирующий на знакомую мелодию. Он горько жаловался на нападки на его характер со стороны Харрис, Обамы и других демократов, прозвучавшие на их съезде в Чикаго. А потом уточнял у своих сторонников, следует ли его принять совет своей команды и подставить вторую щеку.
На прошлой неделе предвыборная стратегия Харрис претерпела существенные тактические корректировки, направленные на борьбу с Трампом, после того, как Байден несколько месяцев приводил более абстрактные доводы о том, что кандидат от республиканцев представляет угрозу «для души нации» и демократии. Смена тона Харрис имела результат: бывшие президенты Обама и Клинтон выставили своего коллегу Трампа на посмешище, а затем Харрис в своей речи на съезде закрыла ловушку одной фразой: «Трамп — несерьезный человек. Но последствия… возвращения Дональда Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны».
Основная тема ее предвыборной кампании — «мы не вернемся» к гневу, сумятице и самовлюбленности, которые царили в Белом доме при администрации Трампа. Когда Трамп в очередной раз разражается гневом, он напоминает избирателям о тех днях, тогда как Харрис делает ставку на то, что страна готова «двигаться вперед». В прошлый четверг она заявила, что «наши оппоненты в этой гонке ежедневно очерняют Америку, говорят о том, как все ужасно», и предложила альтернативный путь — «путь свободы, возможностей, сострадания, достоинства, справедливости и бесконечных возможностей», напоминает CNN.
Вопреки аргументу Грэма о том, что поводов для радости у США мало, Харрис убеждена, что Америка настроена на оптимизм после периода, отмеченного постоянным потрясением национальной психики Трампом, пандемией и экономическими трудностями, которые подорвали чувство безопасности у многих представителей рабочего и среднего класса. И Харрис предлагает себя в качестве «проводника» чаяний избирателей, стремясь активизировать движение за перемены снизу вверх.
Однако, по мнению издания, у нее могут возникнуть трудности с сохранением в целом безошибочного разворота на предвыборном пути. Дебаты с Трампом станут самым критическим моментом в ее публичной карьере, которой мешает ее неспособность удачно отвечать на политические вопросы.
Ближайшие недели покажут, верен ли «рецепт» Трампа как победить в ноябре, или же его противоречивое умение «показать товар лицом», которое привело его в Белый дом восемь лет назад, в этот раз приведет политика к провалу.
Марина Светлова