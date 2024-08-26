Макрон отказался считать задержание Дурова политическим

Посольство России во Франции потребовало «обеспечить защиту его прав» и запросило консульский доступ к Дурову, но французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили там. По словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, он предупреждал Дурова о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями. По мнению Медведева, тот «просчитался».