The Economist: Си Цзиньпин — думер или блумер по отношению к искусственному интеллекту?

В Китае есть свои думеры и блумеры. До недавнего времени китайские регуляторы опасались не того, что передовые модели ИИ могут выйти из-под контроля человека, а того, что неконтролируемые чат-боты будут вести себя политически некорректно в отношении Коммунистической партии Китая, пишет издание. В 2023 году Пекин потребовал от разработчиков регистрировать свои большие языковые модели, и теперь алгоритмы проходят регулярную проверку на соответствие социалистическим ценностям. Кроме того, правила 2023 года призваны предотвращать дискриминацию и утечку данных пользователей. Но в целом нормы, контролирующие ИИ в Китае, являются мягкими, а некоторые из наиболее «обременительных» ограничений даже были отменены в прошлом году, говорится в статье.