Fox News: Китай применяет в отношении Тайваня стратегию «петля анаконды»

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail
По мнению экспертов, Китай продолжит наращивать усилия по подрыву экономики острова, нацеливаясь на критически важные отрасли и инфраструктуру, а также расширять тайные операции в рамках кибервойны, которые обеспечат Пекину достаточно прикрытия для поддержания «правдоподобного отрицания» (поведение, при котором у лица, совершившего действие или отдавшего распоряжение, есть возможность в дальнейшем отрицать свою вовлеченность без значительного риска быть уличенным во лжи).
В начале августа американская команда военных игр из Фонда защиты демократий (FDD) прибыла в Тайвань, чтобы, как пишет Fox News, провести первые в истории страны настольные учения, посвященные экономическим и киберпреступлениям Китая в отношении Тайваня. Согласно FDD, стоимость запуска кибератаки существенно ниже стоимости защиты от нее и такая «асимметрия» позволяет Пекину оказывать сильное давление на Тайбэй, не вызывая прямого военного ответа США.
Местные эксперты сходятся во мнении, что перед Тайванем стоит непростая задача по защите от кибервойны и кампаний по распространению дезинформации, особенно когда искусственный интеллект серьезно усложняет определение понятия «истина».
Согласно FDD, российско-украинский конфликт стал своего рода палкой о двух концах с точки зрения готовности Тайваня. С одной стороны, многие задумались о том, сможет ли председатель КНР Си Цзиньпин последовать примеру президента России и присоединить остров. С другой стороны, некоторые эксперты считают, что навыки, которые сейчас развивают в Тайване, пригодны для выживания в кинетических военных действиях, подобных тем, которые проходят сейчас на Украине.
Однако, по мнению Дина Каралекаса, автора книги «Гражданско-военные отношения на Тайване: идентичность и трансформация», такие бои маловероятны. «Гораздо вероятнее, что Китай начнет с блокады Тайваня и ослабит его граждан, лишив их продовольствия, электроэнергии и всего остального импорта, от которых зависят их экономика и жизнь», — пояснил он.
В Тайбэе и Вашингтоне убеждены, что основным сдерживающим фактором для Пекина является поддержка обороны Тайваня. Оборонный бюджет Тайваня ограничен тем фактором, что он может закупать оборудование только у США. Но, как говорят эксперты, если бы в список поставщиков вооруженных сил Тайваня были добавлены мелкие инновационные компании, остров мог бы получить необходимые инструменты для ассиметричной обороны быстрее и, возможно, дешевле.
Американские и тайваньские эксперты сходятся во мнении, что реформирование военных резервов Тайваня необходимо. Сейчас они недостаточно обучены и крайне плохо оснащены, пишет издание. Однако создание надежные резервных сил — непростая задача. Для этого потребуется многолетний план, значительные финансовые средства и политическая воля.
Кроме того, к основным уязвимостям Тайваня команда FDD отнесла зависимость острова от импортируемого сжиженного природного газа (СПГ).
Тайвань транспортирует СПГ по морю, а это значит, что, независимо от того, покупает ли остров СПГ из Австралии (союзник США) или Катара (прокитайская страна), эти поставки уязвимы для морской блокады или «карантина».
Осложняет ситуацию то, что Демократическая прогрессивная партия Тайваня, которая правит в стране с 2016 года, отказывается продлевать срок службы действующих ядерных реакторов (последний будет отключен в 2025 году), а вместо этого обещает направить ресурсы на генерацию ветряной и солнечной энергии. Директор программы FDD в регионе Китай Крейг Сингелтон отметил: «Совершенно ясно… что китайские летчики используют ветряные турбины в качестве мишеней».
Команда FDD также подчеркнула, что некоторые тайваньские чиновники обеспокоены потенциальным переизбранием Дональда Трампа на пост президента США. Не так давно экс-президент попал в заголовки, заявив, что Тайвань должен платить США за оборону и что Тайвань США ничего не дает. Эксперты FDD порекомендовали Тайбэю активно решать поднятые Трампом вопросы по поводу оборонного бюджета страны — по сути, публично демонстрировать свои расходы, наращивать их и одновременно мягко напоминать общественности США и Вашингтону о преимуществах прочного партнерства между США и Тайванем.
Стратегия «петля анаконды» впервые была сформулирована во время Гражданской войны в США генералом Уинфилдом Скоттом, командующим армией северян. Она заключалась в том, чтобы блокировать с моря и по береговым линиям вражеские территории, отрезая их от доступа к портам и добиваясь стратегического истощения противника. Позже стратегия «петля анаконды» вышла на геополитический уровень. С ее помощью США и Великобритания собирались ослабить евразийские державы, включая Россию. Дальнейшее развитие стратегия получила в трудах известного американского политического деятеля Збигнева Бжезинского.
Марина Светлова