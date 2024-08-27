Fox News: Китай применяет в отношении Тайваня стратегию «петля анаконды»

Согласно FDD, российско-украинский конфликт стал своего рода палкой о двух концах с точки зрения готовности Тайваня. С одной стороны, многие задумались о том, сможет ли председатель КНР Си Цзиньпин последовать примеру президента России и присоединить остров. С другой стороны, некоторые эксперты считают, что навыки, которые сейчас развивают в Тайване, пригодны для выживания в кинетических военных действиях, подобных тем, которые проходят сейчас на Украине.