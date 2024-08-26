Дурова обвинили в 12 преступлениях

Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа, сказали в прокуратуре. «Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности», — пояснили там.