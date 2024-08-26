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Дурова обвинили в 12 преступлениях

Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица», сообщили в прокуратуре Парижа.

Источник: AP 2023

Среди этих обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа, сказали в прокуратуре. «Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности», — пояснили там.

Как сообщало агентство Reuters, Дурова задержали в рамках предварительного расследования, связанного с тем, что Telegram способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией. О том, что следствие считает предпринимателя соучастником незаконной деятельности в мессенджере, ранее также сообщали французские СМИ, в частности TF1. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.