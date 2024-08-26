Страны ЕС не хотят выдвигать в еврокомиссары женщин

А если не завернут, то выделят им куда менее предпочтительные портфели — вроде комиссариатов, ответственных за языковое разнообразие и образование. Экономические же должности, которые в ЕС всегда были самым лакомым кусочком, достанутся женщинам. «Или вы пришлете мне женщину, или получите один из тех портфелей, которые никому не нужны», — обозначила остающийся рычаг давления со стороны ЕК на пока не определившиеся с кандидатами страны эксперт Центра исследований европейской политики в Брюсселе София Руссак (цитата по Guardian).