Страны ЕС не хотят выдвигать в еврокомиссары женщин

Еще в 2020 году Евросоюз принял стратегию по обеспечению гендерного равенства, где, в частности, был записан призыв обеспечить «гендерный баланс на уровне 50% на всех уровнях управления Европейской комиссии к концу 2024 года». Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — первая женщина у руля исполнительной власти ЕС, переизбранная нынешним летом на второй срок, — восприняла это как руководство к действию.
Вскоре после своего переназначения госпожа фон дер Ляйен заявила, что хотела бы добиться «равной доли мужчин и женщин» среди еврокомиссаров (по сути, министров в правительстве ЕС), и даже ввела свое собственное ноу-хау, предложив странам—членам ЕС номинировать на ключевые должности в ЕК сразу двух кандидатов — мужчину и женщину, чтобы при окончательном выборе соблюсти баланс было проще.
Однако еще до истечения последнего срока по номинациям от национальных правительств — 30 августа — стало ясно, что подавляющее большинство стран—членов ЕС предпочли проигнорировать пожелание главы ЕК.
Во-первых, в большинстве европейских столиц с порога отвергли идею с выдвижением двух альтернативных кандидатов, сославшись на то, что процесс отбора даже одного кандидата в еврокомиссары внутри страны и так слишком сложен, чтобы осложнять его согласованием между правящей партией и премьером (или президентом) кандидатуры альтернативного претендента. «С уважением и в соответствии с договорами мы приняли решение направить одно имя», — заявил еще в июне премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, предложив в еврокомиссары кандидатуру министра финансов Майкла Макграта.
Во-вторых, многих возмутил сам факт того, что женщина-кандидат вдруг стала обязательным условием, притом что законодательно это нигде не закреплено. «Зачем нам нужна женщина, когда наш идеальный кандидат — мужчина?» — прокомментировал в беседе с Politico на условиях анонимности просьбу госпожи фон дер Ляйен один из словацких дипломатов.
При этом против затеи с гендерным балансом в будущем составе ЕК заметно сыграл и тот факт, что правительствам, которые решили номинировать своих действующих еврокомиссаров повторно, разрешили обойтись без претендента номер два. И разумеется, большинство переназначенцев оказались мужчинами: Тьерри Бретон из Франции, Марош Шефчович из Словакии, Валдис Домбровскис из Латвии, Вопке Хукстра из Нидерландов и Оливер Вархели из Венгрии. Разве что Хорватия не подвела Урсулу фон дер Ляйен, вновь предложив в состав ЕК Дубравку Шуицу, отвечающую за демографическую политику.
В итоге к нынешнему моменту в числе претендентов на портфели в ЕК оказалось сразу 14 мужчин и всего 5 женщин.
И при этом ни одна страна так и не стала выдвигать двух кандидатов, как того хотела госпожа фон дер Ляйен. Из тех же семи стран ЕС, которые пока не определились окончательно со своими выдвиженцами, лишь Болгария обозначила, что ее фаворит — женщина. В Литве, Румынии, Бельгии, Дании, Италии и Португалии выбор, судя по обсуждениям в прессе, падет на мужчин.
Это значит, что при худшем сценарии в новом составе Еврокомиссии женщин будет от силы четверть — куда меньше, чем в уходящем правительстве ЕС, где их насчитывалось 44%.
Разочарование этим фактом поспешили выразить прежде всего политики-женщины. «Мы никогда ничего не достигнем, не раздвигая границы, не оказывая давления. Особенно сейчас, когда антигендерные движения являются ядром фашистских, антидемократических движений… мы не можем показать, что наша приверженность гендерному равенству слаба», — заявила The Guardian глава комитета Европарламента по гендерному равенству Лина Гальвес.
«Новая комиссия не должна превратиться в мужской комитет. Равное представительство женщин и мужчин соответствует времени. Фон дер Ляйен должна отстаивать это сейчас!» — отметила немецкий министр по делам Европы Анна Люрманн (цитата по Politico).
Сопротивление настойчивым пожеланиям госпожи фон дер Ляйен может не лучшим образом сказаться на тех, кто так и не внял ее призыву. После окончания всех номинаций кандидаты в еврокомиссары должны утверждаться Европарламентом, во внутренних правилах которого особо отмечено: евродепутаты должны уделять особое внимание гендерному балансу при оценке кандидатов в комиссары. Это вполне может привести к тому, что некоторых кандидатов-мужчин завернут.
А если не завернут, то выделят им куда менее предпочтительные портфели — вроде комиссариатов, ответственных за языковое разнообразие и образование. Экономические же должности, которые в ЕС всегда были самым лакомым кусочком, достанутся женщинам. «Или вы пришлете мне женщину, или получите один из тех портфелей, которые никому не нужны», — обозначила остающийся рычаг давления со стороны ЕК на пока не определившиеся с кандидатами страны эксперт Центра исследований европейской политики в Брюсселе София Руссак (цитата по Guardian).