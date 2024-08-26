Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции

На внеочередных выборах в парламент республики коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место занял блок «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.