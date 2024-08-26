Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции «Новый народный фронт» в формируемом кабинете министров, передает телеканал BFMTV.
После первого раунда консультаций в Елисейском дворце глава государства объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за «институциональной стабильности».
Как отмечает телеканал, по итогам переговоров стало очевидно, что правительству ННФ вынесут вотум недоверия.
Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций «с лидерами партий» и «персоналиями».
На внеочередных выборах в парламент республики коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место занял блок «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.