«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по мск) 28 августа, — написал Полянский в своем Telegram-канале. — Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по мск) 30 августа. Затронем в ходе него и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».
Российский дипломат отметил, что «курская авантюра режима Зеленского попригасила западный запал» по украинской тематике, так как «уж слишком неприглядно и неуместно ВСУ там выглядят». Кроме того, западники не стали устраивать в СБ ООН каких-либо мероприятий, связанных с Днем независимости Украины, отмечаемым 24 августа.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 6 200 военных, 73 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.