Прокуратура Парижа: срок задержания Павла Дурова истечет 28 августа

* соучастие в создании веб-платформы с целью осуществления незаконной сделки в организованной группе;

* отказ предоставить по запросу правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и осуществления разрешенного законом прослушивания;

* соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних;

* соучастие в распространении, предложении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе;

* соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или сбыте наркотических веществ;

* соучастие в предложении, продаже или предоставлении без уважительной причины оборудования предназначенного для получения доступа или нанесения ущерба работе автоматизированной системы обработки данных;

* соучастие в организованном мошенничестве;

* отмывание средств, полученных в результате правонарушений и преступлений;

* предоставление криптографических услуг, а также импорт инструментов криптологии с целью обеспечения конфиденциальности без разрешения.