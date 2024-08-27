Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ

«Главком (ВСУ Александр Сырский. — Прим. ред.) докладывал о ситуации на фронте. <…> О Покровском направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, также Торецкое, Кураховское», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, в подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.