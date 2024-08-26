Минск попросил Киев не удивляться войскам на границе

В ЧВК ответили, что на данном этапе не участвуют в военной операции на Украине. Такие «учения» в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС «создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Киев призвал Минск отвести войска от границы «на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня».