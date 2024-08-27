В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч с 1 января 2025 года

Его авторы напоминают, что с 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. «Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя отнести к работающему бедному, однако выжить на такую зарплату он может, только взяв кредит либо заняв деньги, попадая при этом в долговую кабалу, считают депутаты. При этом президентом поставлена задача сокращать число работающих бедных.
Предлагаемое законопроектом повышение МРОТ в 2025 году по отношению к МРОТ, установленному на 2024 год (19 242 рубля в месяц), составит 10 758 рублей (рост на 56%). «Впереди — работа над бюджетом-2025 и планового периода 2026−2027 годов. Правительство предложит свою версию размера МРОТ, а мы, депутаты фракции ЛДПР, — свою. Считаем, что МРОТ не может быть меньше 30 тысяч рублей», — поясняет один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он отмечает, что сегодня зарплату на уровне МРОТ получают как минимум 5 миллионов россиян.