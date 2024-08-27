В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч с 1 января 2025 года

Предлагаемое законопроектом повышение МРОТ в 2025 году по отношению к МРОТ, установленному на 2024 год (19 242 рубля в месяц), составит 10 758 рублей (рост на 56%). «Впереди — работа над бюджетом-2025 и планового периода 2026−2027 годов. Правительство предложит свою версию размера МРОТ, а мы, депутаты фракции ЛДПР, — свою. Считаем, что МРОТ не может быть меньше 30 тысяч рублей», — поясняет один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.