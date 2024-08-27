Le Figaro: Ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса во Франции

Во Франции следователи опросили телохранителя и ассистентку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, после чего отпустили их. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
«По словам источника, близкого к делу, его телохранитель и помощница, которые постоянно сопровождают его, были допрошены следователями, прежде чем их отпустили на свободу», — говорится в статье.
Издание также отмечает, что содержание Павла Дурова под стражей было продлено в воскресенье вечером одним из следователей «и может длиться 96 часов».
Напомним, Дуров был задержан в субботу в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. Вместе с ним были ассистентка и телохранитель. Позже СМИ сообщили, что Дуров помещен под арест.
В понедельник вечером парижская прокуратура выпустила пресс-релиз, в котором пояснила, что Дурова обвиняют по 12 уголовным статьям. Ранее сообщалось, что бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
По данным СМИ, Дурова обвиняют в отказе сотрудничать с правоохранительными органами Франции по вопросам расследования кибер- и финансовых преступлений в Telegram.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что задержание Дурова не имеет под собой политической подоплеки. «Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — написал он в соцсети X.