Le Figaro: Ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса во Франции

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что задержание Дурова не имеет под собой политической подоплеки. «Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — написал он в соцсети X.