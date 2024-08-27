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Карлсон назвал задержание Дурова во Франции отличительной чертой диктатуры

Источник: Российская газета

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции — это отличительная черта диктатуры. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим.

По словам Карлсона, администрация президента США Джо Байдена поощряет Францию и ее лидера Эмманюэля Макрона на арест Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. «Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — отметил журналист.

Кеннеди-младший согласился. «Мы потеряли Европу, в Европе сейчас нет свободы слова», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением всем владельцам онлайн-платформ, не желающим замалчивать правду. Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром, заявил журналист.

Напомним, Дуров был задержан в субботу в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана вместе с ассистенткой и телохранителем. Позже СМИ сообщили, что Дуров помещен под арест.

В воскресенье вечером французские судебные власти продлили ему срок содержания под стражей, отмечая, что он может продлится 96 часов. Дурова обвиняют по 12 уголовным статьям.