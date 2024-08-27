Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*

Письмо главы Meta* адресовано председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х.
Как пишет Цукерберг, чиновники из администрации Байдена в 2021 году «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались».
Решение по удалению контента, тем не менее, оставалось за платформой, утверждает глава Meta*.
«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу… я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — пишет глава Meta*, обещая давать отпор дальнейшим таким попыткам.
Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, которое могло свидетельствовать о его причастности к преступлениям в сфере наркотрафика и проституции.
Такое решение он объяснил необходимостью факт-чекинга истории, до верификации которой распространение контента ограничивалось. Теперь же, по заверению Цукерберга, Meta* «изменила политику и процессы, чтобы подобное больше не повторилось».
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х прокомментировал признание Цукерберга следующим образом: «Звучит как нарушение первой поправки (к Конституции США — Прим. Ред.)».
О том, что Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса из-за давления со стороны Белого дома, в июле прошлого года писала газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю переписку компании, которая была получена юридическим комитетом палаты представителей США.
Ранее сообщалось, что американские законодатели запрашивали у компании данные по внутренним перепискам относительно инструментов цензурирования контента Facebook*.
Телеканал Fox News сообщал, что в ответ на запрос компания предоставила свыше 50 тысяч страниц документов, однако, по данным источников, ни один из предоставленных документов не содержал тех данных о внутренних коммуникациях в Meta*, которые интересуют конгрессменов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.