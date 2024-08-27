Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*

«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу… я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — пишет глава Meta*, обещая давать отпор дальнейшим таким попыткам.