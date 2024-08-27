В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X в связи после массированного удара ВС России по критической инфраструктуре Украины иронично вспомнил о том, как Москве предрекали нехватку, и сделал вывод о грядущем поражении Запада.