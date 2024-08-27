В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России

«У России заканчиваются ракеты, (Владимир — Прим. Ред.) Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне — серьезно?!», — перечислил несбывшиеся прогнозы журналист.
Он отметил, что победить в конфликте может только одна из сторон.
«И сейчас побеждают нас», — констатировал Репке.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные Силы в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.
Взрывы накануне утром прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.