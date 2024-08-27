Жители Башкирии смогут выбрать участок для голосования на выборах в интернете

Башкирия вошла в список российских регионов, где можно выбрать избирательный участок на портале «Госуслуги». Воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» могут жители республики, имеющие подтвержденную учетную запись. Напомним, 6, 7 и 8 сентября в Башкирии одновременно пройдут 218 избирательных кампаний.
Башкирские избиратели будут голосовать на выборах главы региона, допвыборах депутата Госсобрания по Уфимскому одномандатному округу № 54 и на 216 кампаниях депутатов городских, районных и сельских советов.
По словам заместителя министра цифрового развития государственного управления Башкирии Динара Шарафутдинова, эта услуга позволяет избирателю не быть привязанным к месту жительства и проголосовать там, где ему удобно.
— Например, если человек зарегистрирован в районе Башкирии, а проживает в Уфе, ему удобно выбрать на портале ближайший для него избирательный участок и принять участие в выборах, — отметил г-н Шарафутдинов. — Портал предложит проверить свои данные и ввести адрес своего места нахождения в день голосования.
Чтобы воспользоваться этой услугой жители региона должны подать заявление не позднее, чем за три дня до дня голосования, то есть до 23 часов 59 минут 2 сентября 2024 года по московскому времени. Тем, кто не имеет регистрации на «Госуслугах», придется лично явиться в МФЦ или на свой избирательный участок и написать заявление о голосовании в другом месте.
Министерство цифрового развития региона отмечает, что создание новых цифровых сервисов, а также перевод популярных у населения услуг в электронную форму является одной из ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика».