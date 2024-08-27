Жители Башкирии смогут выбрать участок для голосования на выборах в интернете

Чтобы воспользоваться этой услугой жители региона должны подать заявление не позднее, чем за три дня до дня голосования, то есть до 23 часов 59 минут 2 сентября 2024 года по московскому времени. Тем, кто не имеет регистрации на «Госуслугах», придется лично явиться в МФЦ или на свой избирательный участок и написать заявление о голосовании в другом месте.