Замглавы минобороны Польши заявил о ведении страной гибридной войны

27 июня стало известно, что Польша и страны Балтии призвали власти ЕС выделить им финансовые средства, чтобы возвести линию обороны в 700 км на границе с Россией и Белоруссией и защититься от «военных и гибридных угроз». В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик 24 июля указал, что западные официальные лица склонны в своих интересах нагнетать истерию в связи с якобы существующими внешними угрозами, при этом у России нет цели нападать на страны НАТО.