«То, с чем мы сталкиваемся сегодня в Польше — это де-факто гибридная война. Мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, только именно гибридной войны», — приводит его слова агентство PAP.
Томчик также обратил внимание на метеозонды, которые появились на границе с Белоруссией. По его мнению, подобный «инструмент за пару сотен долларов» является инструментом воздействия на население страны, провокацией расколов в обществе.
Кроме того, замминистра подтвердил, что власти Польши ежегодно сталкиваются с 5 тыс. хакерскими атаками, а штаб по борьбе с ними состоит из 2,5 тыс. солдат.
«Чем меньше мы слышим об этом, тем лучше», — отметил он.
Ранее, 7 августа, Bloomberg сообщило, что Польша намерена укрепить восточную границу страны из-за спецоперации. Агентство выразило мнение о том, что Польша планирует укрепление границ на фоне наращивания своих возможностей Евросоюзом (ЕС). Варшава рассматривает этот вариант из-за якобы возможных угроз со стороны России.
27 июня стало известно, что Польша и страны Балтии призвали власти ЕС выделить им финансовые средства, чтобы возвести линию обороны в 700 км на границе с Россией и Белоруссией и защититься от «военных и гибридных угроз». В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик 24 июля указал, что западные официальные лица склонны в своих интересах нагнетать истерию в связи с якобы существующими внешними угрозами, при этом у России нет цели нападать на страны НАТО.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Еще в марте президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страна не собирается воевать с НАТО, и назвал такие опасения бредом.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.