Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае победы на выборах

Советник избирательного штаба Дональда Трампа Брайан Хьюз говорил, что господин Трамп может обсудить с Россией контроль над вооружениями, если победит на президентских выборах в США. Он уточнил, что условиями контактов с Москвой по этой теме также станут усиление позиций США и создание новой противоракетной обороны.