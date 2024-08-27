Москва запросила на 30 августа заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, западные члены Совбеза, «дав себе время немного развеяться в Швейцарии», решили в августе все же поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 28 августа, написал дипломат в своем Telegram-канале.
Российская сторона, как отметил Полянский, в долгу не осталась и запросила заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 30 августа. Оно начнется в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).
Он добавил, что в ходе этого заседания Москва планирует обсудить не только поставки вооружений, но и другие «неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».
Полянский также отметил, что курская авантюра Киева «попригасила» западный запал, так как уж слишком неприглядно и неуместно там выглядят ВСУ.