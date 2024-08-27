Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после резни

Берлин обратился к Софии с просьбой принять мужчину, болгарские власти согласились. В феврале 2023 года Исса А. получил соответствующее уведомление от Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF). В марте 2023 года сириец подал иск против депортации в административный суд Миндена, подтвердили Spiegel в ведомстве. Иск признали «необоснованным», однако в июне прошлого года сотрудники центрального иммиграционного управления в Билефельде не смогли найти мужчину в приюте для беженцев в Падерборне, где он жил в то время.