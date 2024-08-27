Мишустин пожелал Текслеру успехов на губернаторских выборах и пообещал 334 млн на детсады и школы

«К концу 2026 года в Челябинске планируется завершить строительство хирургического корпуса детской областной больницы. В 2025 году начнется строительство многопрофильного медцентра в Магнитогорске. К 2026 году завершится строительство межуниверситетского кампуса на 5 тыс. человек. На базе Южно-Уральского государственного университета в 2024 году будет открыта кафедра робототехники. Регион активно участвует в программе “Профессионалитет”, к ней подключились 17 образовательно-производственных центров. За пять лет построен 61 новый детский сад, 15 школ. В 2024 году будет открыто еще шесть детсадов и пять школ. 116 детсадов и 67 школ отремонтированы», — приводятся в комментарии основные показатели.