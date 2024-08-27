Мишустин пожелал Текслеру успехов на губернаторских выборах и пообещал 334 млн на детсады и школы

Глава правительства отметил, что Челябинская область — один из основных динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом.
Глава региона озвучил главные направления работы. Так, по его словам, ВРП в 2024 году составит около 3 трлн рублей, а индекс промышленного производства по итогам 2023 года оценивается в 110,8%.
Также Текслер отчитался, что Челябинская область входит в пятерку регионов страны по темпам роста реальной зарплаты.
За пять лет на Южном Урале построено 127 новых объектов здравоохранения, большая часть из них относится к первичному звену. В 245 медучреждениях осуществлен капремонт, приобретено 766 медавтомобилей и более 16 тыс. единиц медоборудования.
«К концу 2026 года в Челябинске планируется завершить строительство хирургического корпуса детской областной больницы. В 2025 году начнется строительство многопрофильного медцентра в Магнитогорске. К 2026 году завершится строительство межуниверситетского кампуса на 5 тыс. человек. На базе Южно-Уральского государственного университета в 2024 году будет открыта кафедра робототехники. Регион активно участвует в программе “Профессионалитет”, к ней подключились 17 образовательно-производственных центров. За пять лет построен 61 новый детский сад, 15 школ. В 2024 году будет открыто еще шесть детсадов и пять школ. 116 детсадов и 67 школ отремонтированы», — приводятся в комментарии основные показатели.
Мишустин пообещал поддержать просьбу губернатора о выделении еще 333,9 млн рублей на капремонт и оснащение зданий детских садов и школ в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году.
В завершение встречи председатель правительства страны пожелал Алексею Текслеру успехов на губернаторских выборах.