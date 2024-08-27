Радий Хабиров показал готовящийся к открытию Дворец борьбы.

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал фото готовящегося к открытию Дворца борьбы.
«Уникальный получился объект — и внешне, и по своему наполнению. Надеюсь, ребята, которые будут здесь заниматься, их тренеры, родители будут довольны», — написал он в своих соцсетях.
Крупный спортивный объект Башкирии, возводимый к 450-летию города, станет одним из центральных мест для проведения международных и российских соревнований. Их череда откроется с проведения международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в столице республики в октябре текущего года, а также Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.
Напомним, строительство Дворца борьбы началось пять лет назад — в августе 2019 года. Старт масштабному строительству дал Радий Хабиров. Руководитель республики заложил в основание здания капсулу времени с обращением к будущим поколениям.