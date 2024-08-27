Радий Хабиров показал готовящийся к открытию Дворец борьбы.

Крупный спортивный объект Башкирии, возводимый к 450-летию города, станет одним из центральных мест для проведения международных и российских соревнований. Их череда откроется с проведения международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в столице республики в октябре текущего года, а также Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.