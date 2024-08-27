В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Кожевниковым

В Очере Пермского края простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Кожевниковым. Бойца похоронят на родине в среду, 28 августа. Информация об этом появилась в группе администрации Очерского городского округа в соцсети ВКонтакте.
Прощание с бойцом пройдет в центральном доме культуры по адресу: г. Очер, ул. Коммунистическая, 6. Начало в 11.00. В ДК состоится гражданская панихида, а в 13.00 пройдет отпевание в Михайло-Архангельской церкви.
Ранее о гибели 35-летнего Алексея Кожевникова сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников. Он отметил, что Алексей знаком всем как учитель физкультуры Очерской школы № 2, тренер футбольного клуба «Юниор». На СВО молодой человек отправился добровольцем в марте этого года. Погиб 15 мая при выполнении боевого задания.