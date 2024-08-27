В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Кожевниковым

Ранее о гибели 35-летнего Алексея Кожевникова сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников. Он отметил, что Алексей знаком всем как учитель физкультуры Очерской школы № 2, тренер футбольного клуба «Юниор». На СВО молодой человек отправился добровольцем в марте этого года. Погиб 15 мая при выполнении боевого задания.