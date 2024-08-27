Дмитрий Демешин принял решение дополнительно повысить оклады бюджетным работникам

Линия защиты интересов жителей Хабаровского края со стороны врио на сегодняшний день развивается через конкретные решения. В ином случае люди попросту не поверили бы главе региона. При этом Демешин сам был погружён в проблематику Хабаровского края со времён работы в генеральной прокуратуре РФ и после назначения в регион сразу начал реализовывать целый ряд конкретных мер поддержки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Это будет справедливо по отношению к тем людям, у которых оплата труда не связана с МРОТ и указами президента от мая месяца, — сообщил руководитель региона Дмитрий Демешин.
Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора, согласно указам Президента от мая, в региональном бюджете предусмотрены средства на повышение заработных плат сотрудников образовательной, медицинской, культурной сфер, соцработников и тренеров спортшкол исходя из средних доходов по экономике. Увеличение с начала года составило 16,6%.
Однако, для отдельных категорий бюджетников индексирование фонда оплаты труда с начала года достигло лишь 10%. Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, люди часто обращаются. Мы рассчитали доходы. Для остальных сотрудников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указа и не получают МРОТ, с 1 октября 2024 года будет добавлено ещё 6%.
— Это затронет 31 тысячу человек. Среди них — пожарные, специалисты центров занятости, ветеринары, водители, административные работники краевых учреждений и другие. Моя цель — отстаивать права всех жителей края", — заверил руководитель региона.
Стоит отметить, что Демешин действует сразу по нескольким направлениям в защите жителей Хабаровского края. За последние три месяца врио инициировал сразу несколько мер поддержки разного уровня. Это и поддержка участников СВО и их семей, и выплаты многодетным семьям, и компенсации за детский сад. При этом врио действует в связке с жителями, получая от них обратную связь и оперативно реагируя конкретными решениями на запросы разных категорий граждан.