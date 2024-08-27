Дмитрий Демешин принял решение дополнительно повысить оклады бюджетным работникам

Однако, для отдельных категорий бюджетников индексирование фонда оплаты труда с начала года достигло лишь 10%. Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, люди часто обращаются. Мы рассчитали доходы. Для остальных сотрудников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указа и не получают МРОТ, с 1 октября 2024 года будет добавлено ещё 6%.