Военнослужащий из Иркутской области Алексей Пономарев погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутской области Алексей Пономарев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
«Алексей Пономарев родился в Тулуне. Окончил Тулунский аграрный техникум и Байкальский государственный университет. Срочную службу проходил в войсках специального назначения. Два раза он участвовал в чеченской военной операции и был награжден знаком отличия», — рассказали АиФ-Иркутск в администрации города.
После увольнения Алексей Пономарев жил в Тулуне, где работал в лесной промышленности, а затем стал руководителем предприятия. В 2021 году он переехал в Новосибирск. В 2022 году его мобилизовали в зону СВО.
На передовой военнослужащий проявил мужество и отвагу, за что его наградили двумя медалями. При штурме населенного пункта Нью-Йорк Алексей Пономарев погиб. Ему был 41 год. В сердцах родных он останется добрым человеком и верным товарищем. Церемония прощания с погибшим бойцом пройдёт в Новосибирске.