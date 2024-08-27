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Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации РФ»

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Польша ранним утром во вторник подняла в воздух истребители из-за, как утверждает Варшава, активности дальней авиации РФ. Об этом говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши, размещенном в Х (ранее Twitter).

Источник: Reuters

Как указано в заявлении, «приняты все необходимые меры, имеющие целью обеспечение безопасности польского воздушного пространства», в связи с действиями российской дальней авиации.

Командование предупредило, что в юго-восточной части Польши «может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с действиями в [воздушном] пространстве [страны] польской и союзной военной авиации».

В понедельник польское командование также поднимало в воздух истребители по причине, как заявлялось, «повышенной активности дальней авиации РФ с нанесением ударов по объектам, находящимся в числе прочих на западе территории Украины».

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.