Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации РФ»

Как указано в заявлении, «приняты все необходимые меры, имеющие целью обеспечение безопасности польского воздушного пространства», в связи с действиями российской дальней авиации.
Командование предупредило, что в юго-восточной части Польши «может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с действиями в [воздушном] пространстве [страны] польской и союзной военной авиации».
В понедельник польское командование также поднимало в воздух истребители по причине, как заявлялось, «повышенной активности дальней авиации РФ с нанесением ударов по объектам, находящимся в числе прочих на западе территории Украины».
В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.