AP: в Техасе приостановили программу Байдена по легализации мигрантов в США

Уточняется, что постановление было выпущено через несколько дней после того, как 16 штатов, включая Техас, подали иск против этой программы, в результате действия которой легальный статус в США могут получить около 500 тыс. незаконных мигрантов, а также порядка 50 тыс. их детей. По оценкам руководства Техаса, штату приходится ежегодно тратить десятки миллионов долларов из-за большого количества «нелегалов», проживающих в нем. На этом фоне в документе судья называет аргументы штатов против программы «существенными» и подчеркивает, что они «требуют более внимательного рассмотрения».