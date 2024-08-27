AP: в Техасе приостановили программу Байдена по легализации мигрантов в США

Уточняется, что постановление было выпущено через несколько дней после того, как 16 штатов, включая Техас, подали иск против этой программы, в результате действия которой легальный статус в США могут получить около 500 тыс. незаконных мигрантов, а также порядка 50 тыс. их детей. По оценкам руководства Техаса, штату приходится ежегодно тратить десятки миллионов долларов из-за большого количества «нелегалов», проживающих в нем. На этом фоне в документе судья называет аргументы штатов против программы «существенными» и подчеркивает, что они «требуют более внимательного рассмотрения».
По информации AP, постановление судьи Баркера будет действовать в течение двух недель с возможностью продления. Агентство отмечает, что это решение стало «по меньшей мере, временным препятствием для реализации одного из самых масштабных решений президента», направленных на упрощение получения гражданства США за долгое время.
18 июня Байден объявил об изменениях процесса получения легального статуса в США для состоящих в браке с американскими гражданами иммигрантов, проживающих на территории страны в течение долгого времени. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отрицала, что администрация решила принять указанные меры исключительно из-за предстоящих президентских выборов.
Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов нынешней предвыборной кампании в США. Очередные американские президентские выборы пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение нынешнего вице-президента страны Камалы Харрис. Окончательно ее кандидатура была утверждена демократами на августовском съезде в Чикаго.