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«Было бы полезно». Маск обратился к Макрону из-за Дурова

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить людям причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Источник: Reuters

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал он.

Так Маск прокомментировал публикацию президента республики, в которой тот утверждает, что все обвинения в сторону Франции из-за ареста основателя Telegram ложные, и что Париж «придерживается принципа свободы слова».

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

Макрон Эмманюэль
расследование
Интернет