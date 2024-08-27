«Было бы полезно». Маск обратился к Макрону из-за Дурова

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал он.
Так Маск прокомментировал публикацию президента республики, в которой тот утверждает, что все обвинения в сторону Франции из-за ареста основателя Telegram ложные, и что Париж «придерживается принципа свободы слова».
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.