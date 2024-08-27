ВСУ попытались прорваться в Малую Локню. Военная операция на Украине, день 916-й

10:51 ⚡️ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в районе Нехотеевки и МАПП «Шебекино» Белгородской области, пишет Mash.
10:49 Посылки в Курскую и Белгородскую области и из них теперь можно отправить бесплатно, сообщила «Почта России».
10:35 Польша второй день подряд поднимала в небо авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства.
10:23 Грядущая зима станет самой тяжелой в истории Украины, заявил министр энергетики Галущенко.
10:17 ❗️ Въезд в село Вязовое Краснояружского района Белгородской области с сегодняшнего дня ограничат из-за сложной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
10:01 Мотострелки героически отразили попытки прорыва ВСУ на боевых машинах пехоты Marder и Stryker в населенный пункт Малая Локня Суджанского района, заняв оборону в здании исправительной колонии, сообщило Минобороны РФ.
9:58 ❗️ ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня в Курской области, заняв оборону в исправительной колонии № 11, сообщили ТАСС в МО РФ.
9:43 Власти США направляют на Украину оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры и повышение ее устойчивости, говорится в заявлении Джо Байдена.
9:37 Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Курске, никто не пострадал, сообщил мэр города Игорь Куцак.
9:29 Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. С этим заявлением он выступил на брифинге, стенограмму которого опубликовало американское военное ведомство.
9:12 Российские десантники уничтожили два украинских катера с наемниками из Польши, пытавшимися высадиться у Кинбурнской косы в Херсонской области, сообщили в МО РФ.
9:07 Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался сообщить, какие рекомендации дают военные США Киеву относительно массированной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ.
8:52 Взрывы раздались в Киеве, сообщило украинское издание «Страна».
8:49 Белгородские власти в среду рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села, въезд в село Вязовое ограничат со вторника.
8:37 Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
8:34 В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Прокудин. Расположение объекта не уточняется. Также поврежден газопровод.
8:21 Средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщили в МО РФ.
8:18 В Бразилии, Индонезии и ЮАР полагают, что затягивание российско-украинского конфликта помимо прочего вызвано тем, что за ним стоят определенные военно-промышленные комплексы, рассказал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам четвертого раунда «челночной дипломатии» спецпредставителя по украинскому кризису.
8:05 Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 916-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.