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ВСУ попытались прорваться в Малую Локню. Военная операция на Украине, день 916-й

Нижнюю Паровую и Нечаев, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены тем, что страны Запада непрерывно ослабляют условия применения Украиной вооружений для нанесения ударов по России, сказал спецпредставитель кабмина КНР по делам Евразии Ли Хуэй. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

10:51 ⚡️ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в районе Нехотеевки и МАПП «Шебекино» Белгородской области, пишет Mash.

10:49 Посылки в Курскую и Белгородскую области и из них теперь можно отправить бесплатно, сообщила «Почта России».

10:35 Польша второй день подряд поднимала в небо авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства.

10:23 Грядущая зима станет самой тяжелой в истории Украины, заявил министр энергетики Галущенко.

10:17 ❗️ Въезд в село Вязовое Краснояружского района Белгородской области с сегодняшнего дня ограничат из-за сложной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:01 Мотострелки героически отразили попытки прорыва ВСУ на боевых машинах пехоты Marder и Stryker в населенный пункт Малая Локня Суджанского района, заняв оборону в здании исправительной колонии, сообщило Минобороны РФ.

9:58 ❗️ ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня в Курской области, заняв оборону в исправительной колонии № 11, сообщили ТАСС в МО РФ.

9:43 Власти США направляют на Украину оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры и повышение ее устойчивости, говорится в заявлении Джо Байдена.

9:37 Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Курске, никто не пострадал, сообщил мэр города Игорь Куцак.

9:29 Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. С этим заявлением он выступил на брифинге, стенограмму которого опубликовало американское военное ведомство.

9:12 Российские десантники уничтожили два украинских катера с наемниками из Польши, пытавшимися высадиться у Кинбурнской косы в Херсонской области, сообщили в МО РФ.

9:07 Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался сообщить, какие рекомендации дают военные США Киеву относительно массированной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ.

8:52 Взрывы раздались в Киеве, сообщило украинское издание «Страна».

8:49 Белгородские власти в среду рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села, въезд в село Вязовое ограничат со вторника.

8:37 Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

8:34 В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Прокудин. Расположение объекта не уточняется. Также поврежден газопровод.

8:21 Средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщили в МО РФ.

8:18 В Бразилии, Индонезии и ЮАР полагают, что затягивание российско-украинского конфликта помимо прочего вызвано тем, что за ним стоят определенные военно-промышленные комплексы, рассказал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам четвертого раунда «челночной дипломатии» спецпредставителя по украинскому кризису.

8:05 Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 916-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.