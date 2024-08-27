ВСУ попытались прорваться в Малую Локню. Военная операция на Украине, день 916-й

Нижнюю Паровую и Нечаев, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены тем, что страны Запада непрерывно ослабляют условия применения Украиной вооружений для нанесения ударов по России, сказал спецпредставитель кабмина КНР по делам Евразии Ли Хуэй. «Газета.Ru» ведет хронику событий.