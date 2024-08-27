«Ростех» рассказал о работе «Ночных охотников» в зоне СВО

«Вертолеты Ми-28НМ, которые создают в “Ростехе”, неслучайно называют “Ночными охотниками”. Эти машины эффективно работают в зоне СВО в темное время суток за счет новой системы ночного видения. Она позволяет распознавать цели на больших дистанциях и при любом освещении», — говорится в сообщении госкорпорации.
Кроме того, на вертолеты устанавливают обновленные прицельно-пилотажно-навигационные комплексы, оснащенные вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
«Ми-28НМ — вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать — днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих. Его бортовое оборудование, включая РЛС, а также набор управляемых средств поражения позволяют работать по целям практически при любых обстоятельствах. Скрыться от “двадцать восьмого” очень непросто — “охотник” найдет свою добычу, даже если ее не видно человеческим глазом и от нее не исходит теплового излучения. Это подтверждается реальным боевым опытом», — отметили в «Ростехе».
Ударный вертолет Ми-28НМ является носителем управляемых ракет, в частности, «Изделия 305». Мощности боевой части этого боеприпаса хватает для поражения бронетехники, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских систем.