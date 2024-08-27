«Ростех» рассказал о работе «Ночных охотников» в зоне СВО

«Ми-28НМ — вертолет, которому абсолютно все равно, когда действовать — днем или ночью, в хороших погодных условиях или в плохих. Его бортовое оборудование, включая РЛС, а также набор управляемых средств поражения позволяют работать по целям практически при любых обстоятельствах. Скрыться от “двадцать восьмого” очень непросто — “охотник” найдет свою добычу, даже если ее не видно человеческим глазом и от нее не исходит теплового излучения. Это подтверждается реальным боевым опытом», — отметили в «Ростехе».