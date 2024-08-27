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Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа.

«Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних сложных региональных политических обстоятельствах, должна рассматриваться как государственная измена», — написал Додон.

По его словам, у молдавского народа есть великая привилегия — иметь собственную государственность.

«Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство — Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг — сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет», — отметил Додон.

Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.