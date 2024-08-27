Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой

«Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство — Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг — сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет», — отметил Додон.