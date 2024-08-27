Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой

Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа.
«Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних сложных региональных политических обстоятельствах, должна рассматриваться как государственная измена», — написал Додон.
По его словам, у молдавского народа есть великая привилегия — иметь собственную государственность.
«Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство — Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг — сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет», — отметил Додон.
Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.