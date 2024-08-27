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Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл имена новых украинских и американских участников вывоза биоматериалов с Украины, благодаря которым Молдавия используется как транзитный хаб.

Источник: © РИА Новости

«Хотел бы остановиться на должностных лицах украинских и американских компаний, принимающих непосредственное участие в вывозе биоматериалов. Среди них Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко — руководители киевского офиса компании “Биопартнерс”, которая осуществляла поставки в США криоконтейнеров с биологическим материалом украинских граждан», — сообщил он на брифинге.

Марианна Гредиль и Людмила Городняя — сотрудники американского филиала той же компании, специализируются на вопросах правового обеспечения вывоза биоматериалов в обход законодательства, добавил Кириллов.