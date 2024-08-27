Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США

«Хотел бы остановиться на должностных лицах украинских и американских компаний, принимающих непосредственное участие в вывозе биоматериалов. Среди них Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко — руководители киевского офиса компании “Биопартнерс”, которая осуществляла поставки в США криоконтейнеров с биологическим материалом украинских граждан», — сообщил он на брифинге.