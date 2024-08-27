В Приморье выделили около 7 млрд рублей на помощь бойцам СВО и их семьям

В Приморье выделили 6,8 миллиарда рублей для реализации мер поддержки бойцам СВО и их семьям. В частности, рассматриваются ежегодные, ежемесячные и единоразовые выплаты, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая отметила, что меры поддержки постоянно обновляются, их количество увеличивается. Сейчас реализуются около 35. Например, мужчины, заключившие контракт о прохождении военной службы и имеющие право на получение выплат в связи с проведением специальной военной операции могут рассчитывать на выплату от 100 до 800 тысяч рублей.
Правительство также помогает детям, потерявших кормильца при выполнении задач в зоне СВО, и заботится о них. Уточним, что членам семей погибших военнослужащих или ставшим инвалидами I группы предоставляется выплата на покупку или строительство жилья на территории края, или военнослужащие могут получить квартиру во Владивостоке.
Если в ходе СВО боец получил травму, он имеет право поехать в санаторий на лечение. В случае, когда люди приезжают на службу из других регионов, им полностью компенсируют стоимость проезда на поезде или самолете.
Тем, кто получил инвалидность, ежегодно перечисляется 19 тысяч рублей. Они могут воспользоваться «Социальным такси». Членам семей погибших военнослужащих, их родителям ежегодно платят от 10 до 18 тысяч рублей, детям — от 3,5 рублей до 5 тысяч рублей. Также несовершеннолетним, чьи родители стали инвалидами II группы выплачивают 8 тысяч рублей в год.
Для людей со знаком особого отличия «Герой Приморья» предназначена ежемесячная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей, а для родственников награжденных посмертно — 30 тысяч рублей в год. Лица, удостоенные звания Героя Российской Федерации, звания Героя Приморья получают выплат для приобретения жилья. Также Героям Приморья, членам семей погибших продлевается статус многодетной семьи, если один из сыновей тоже пойдет на СВО. Еще правительство компенсирует протезно-ортопедическую помощь.
Члены семей погибших военнослужащих освобождаются от транспортного налога. Участникам СВО и их семьям, ветеранам боевых действий и родственникам погибших ветеранов компенсируется стоимость работ по газификации.
Отметим, что дети бойцов СВО могут бесплатно посещать детский сад, спортивные секции и кружки, а также питаться в садике и учебных заведениях. Есть возможность получить путевку в оздоровительный лагерь.