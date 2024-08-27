В Приморье выделили около 7 млрд рублей на помощь бойцам СВО и их семьям

Для людей со знаком особого отличия «Герой Приморья» предназначена ежемесячная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей, а для родственников награжденных посмертно — 30 тысяч рублей в год. Лица, удостоенные звания Героя Российской Федерации, звания Героя Приморья получают выплат для приобретения жилья. Также Героям Приморья, членам семей погибших продлевается статус многодетной семьи, если один из сыновей тоже пойдет на СВО. Еще правительство компенсирует протезно-ортопедическую помощь.