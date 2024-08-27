В Воронежской области покинул пост замминистра Александр Кукин

Александр Кукин ушел с должности заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области — начальника отдела развития туризма. Последним днем в должности для него стала пятница, 23 августа. Как отметил сам Александр Кукин на своей станице в соцсети, для него «пришло время развиваться дальше, реализовывать новые идеи и проекты».