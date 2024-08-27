Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области покинул пост замминистра Александр Кукин

Последним днем в должности для него стало 23 августа.

Александр Кукин ушел с должности заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области — начальника отдела развития туризма. Последним днем в должности для него стала пятница, 23 августа. Как отметил сам Александр Кукин на своей станице в соцсети, для него «пришло время развиваться дальше, реализовывать новые идеи и проекты».

— Я передаю туристические дела в министерстве, и с этой недели начинаю двигаться самостоятельно. При этом, что называется, я остаюсь в «туристическом контуре», концентрируясь на инвестиционном и территориально-кластерных направлениях, — заявил Александр Кукин.

Бывший замминистра также рассказал, что сейчас региональная команда по поручению губернатора Александра Гусева и под руководством заместителя председателя областного правительства Артема Верховцева разрабатывает в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Павловск на Дону», который в ноябре будет защищать перед федеральными коллегами.

Официальной информации о том, кто займет должность после ухода Александра Кукина, пока нет. Тем не менее, по словам экс-управленца, его преемнику «достанется очень прогретая сфера с большим инвестиционным портфелем».

Как ранее сообщало РИА «Воронеж» бывший министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Корчевников покинул должность по собственному желанию с 20 августа. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении на должность Геннадия Швыркова, до 16 августа возглавлявшего Семилукский район Воронежской области. Геннадий Швырков приступил к исполнению обязанностей 21 августа.