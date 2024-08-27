Вениамин Кондратьев: За последние шесть лет восстановили более двух тысяч гектаров лесов

Работы ведут в рамках нацпроекта «Экология» по региональному проекту «Сохранение лесов».
— Ежегодно высаживаем не менее 100 процентов от площади вырубленных и погибших деревьев. Так, за последние шесть лет восстановили более двух тысяч гектаров. В прошлом году восстанавливали леса в Апшеронском, Ейском, Отрадненском, Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах, — сказал Вениамин Кондратьев.
Губернатор добавил, что всего по линии нацпроекта на новые лесные насаждения выделили свыше 23,3 миллиона рублей. Из них 1,8 миллиона — в 2024 году.
На места, пострадавшие от пожаров, высаживают тополь, дуб, черный орех, сосну.
Глава региона акцентировал, что именно пожары являются прямой угрозой для леса. Только в 2024 году возгорания произошли в границах Джубгского, Горячеключевского, Геленджикского, Краснодарского, Новороссийского, Пшишского, Афипского, Туапсинского, Лабинского лесничеств — всего пострадало 58 гектаров. Для борьбы с чрезвычайными ситуациями на Кубани работает лесопожарный центр с 11 филиалами в районах. Круглосуточно действует диспетчерская служба. 75% краевого лесного фонда находится под видеонаблюдением.