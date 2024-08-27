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Вениамин Кондратьев: За последние шесть лет восстановили более двух тысяч гектаров лесов

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что на Кубани за последние шесть лет восстановили свыше двух тысяч гектаров лесов.

Работы ведут в рамках нацпроекта «Экология» по региональному проекту «Сохранение лесов».

— Ежегодно высаживаем не менее 100 процентов от площади вырубленных и погибших деревьев. Так, за последние шесть лет восстановили более двух тысяч гектаров. В прошлом году восстанавливали леса в Апшеронском, Ейском, Отрадненском, Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах, — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что всего по линии нацпроекта на новые лесные насаждения выделили свыше 23,3 миллиона рублей. Из них 1,8 миллиона — в 2024 году.

На места, пострадавшие от пожаров, высаживают тополь, дуб, черный орех, сосну.

Глава региона акцентировал, что именно пожары являются прямой угрозой для леса. Только в 2024 году возгорания произошли в границах Джубгского, Горячеключевского, Геленджикского, Краснодарского, Новороссийского, Пшишского, Афипского, Туапсинского, Лабинского лесничеств — всего пострадало 58 гектаров. Для борьбы с чрезвычайными ситуациями на Кубани работает лесопожарный центр с 11 филиалами в районах. Круглосуточно действует диспетчерская служба. 75% краевого лесного фонда находится под видеонаблюдением.