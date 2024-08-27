Вениамин Кондратьев: За последние шесть лет восстановили более двух тысяч гектаров лесов

— Ежегодно высаживаем не менее 100 процентов от площади вырубленных и погибших деревьев. Так, за последние шесть лет восстановили более двух тысяч гектаров. В прошлом году восстанавливали леса в Апшеронском, Ейском, Отрадненском, Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах, — сказал Вениамин Кондратьев.