Глава Минэнерго Украины предупредил о самой тяжелой зиме в истории страны

Утром 26 августа в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Львове и других городах Украины звучали взрывы. Позднее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на энергетических объектах «много повреждений», идут восстановительные работы. Он назвал удар «комбинированным» и одним из самых больших за время конфликта. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.