Беспрозванных попросил у Мишустина 1,1 млрд рублей на ремонт школ и детских садов

Мы в июле-августе 2024 года подали заявку на участие в отборе. И хотел бы дополнительно попросить, если будут резервы по данному направлению, мы хотели бы, чтобы вы поддержали регион в части финансирования в 2025 году ремонта ещё шести зданий школ и шести детских садов. <…> В целом это 1,1 миллиарда. Первая часть — 161 миллион, а в целом — 1,1 миллиарда, — сказал Беспрозванных.