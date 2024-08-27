Беспрозванных попросил у Мишустина 1,1 млрд рублей на ремонт школ и детских садов

Врио губернатора Алексей Беспрозванных попросил премьер-министра Михаила Мишустина выделить 1,1 миллиарда рублей на ремонт школ и детских садов в 2025 году. Видео со встречи чиновников опубликовали в телеграм-канале правительства РФ.
Мы в июле-августе 2024 года подали заявку на участие в отборе. И хотел бы дополнительно попросить, если будут резервы по данному направлению, мы хотели бы, чтобы вы поддержали регион в части финансирования в 2025 году ремонта ещё шести зданий школ и шести детских садов. <…> В целом это 1,1 миллиарда. Первая часть — 161 миллион, а в целом — 1,1 миллиарда, — сказал Беспрозванных.
Врио губернатора добавил, что к 1 сентября в Калининградской области подготовили все 490 образовательных учреждений. Там провели ремонты и обновили материально-техническую базу. В этом учебном году в первые классы пойдут 13 тысяч детей.
Ранее в Калининграде разрешили ввести в эксплуатацию новый корпус школы № 46. Образовательное учреждение находится на улице Летней.