Архитектор из Казани рассказал Мишустину про проект в Татарстане

Образовательная программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры, градостроительства и государственного управления «Архитекторы.рф» действует с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по поручению Президента России Владимира Путина. В 2021 году Мишустин по итогам форума «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде поручил продлить реализацию программы до 2024-го. В этом году проходит обучение шестого потока архитекторов — 100 финалистов.