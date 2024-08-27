В Калининградской области хотят продлить запрет на работу мигрантов в ряде отраслей

В Калининградской области хотят продлить на 2025 год запрет на работу мигрантов в ряде отраслей. Проект указа главы региона, опубликованный на сайте regulation.gov39.ru, находится на публичных обсуждениях.
- на производстве хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;
- на производстве кондитерских изделий, детского питания и диетических продуктов;
- в отельном бизнесе;
- в общественном транспорте и такси;
- в образовательной сфере;
- в отрасли трудоустройства;
- в оптовой и розничной торговле (исключение — торговля машинами и мотоциклами);
- в сфере предоставления продуктов питания и напитков.