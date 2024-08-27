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В Калининградской области хотят продлить запрет на работу мигрантов в ряде отраслей

Проект указа главы региона находится на публичных обсуждениях.

В Калининградской области хотят продлить на 2025 год запрет на работу мигрантов в ряде отраслей. Проект указа главы региона, опубликованный на сайте regulation.gov39.ru, находится на публичных обсуждениях.

  • на производстве хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;
  • на производстве кондитерских изделий, детского питания и диетических продуктов;
  • в отельном бизнесе;
  • в общественном транспорте и такси;
  • в образовательной сфере;
  • в отрасли трудоустройства;
  • в оптовой и розничной торговле (исключение — торговля машинами и мотоциклами);
  • в сфере предоставления продуктов питания и напитков.