Бывший начальник Пермской таможни стал замминистра экономического развития

Господин Пашкин назначен заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края — соответствующая информация появилась на сайте министерства. В новой должности он будет курировать внешнеэкономическую деятельность минэка.
Сергей Пашкин служил в таможенных органах с 1998 года. Начав службу с должности старшего инспектора, в 2009 году господин Пашкин был назначен замначальника по таможенному контролю. Руководителем Пермской таможни он стал в январе 2017 года, а до этого в течение года исполнял обязанности начальника.
В 2020 году Сергей Пашкин перевелся на новое место службы, до конца марта 2022 года он возглавлял Минераловедческую таможню.