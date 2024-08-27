Бывший начальник Пермской таможни стал замминистра экономического развития

Сергей Пашкин служил в таможенных органах с 1998 года. Начав службу с должности старшего инспектора, в 2009 году господин Пашкин был назначен замначальника по таможенному контролю. Руководителем Пермской таможни он стал в январе 2017 года, а до этого в течение года исполнял обязанности начальника.