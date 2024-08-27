Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший начальник Пермской таможни стал замминистра экономического развития

Сергей Пашкин, возглавлявший Пермскую таможню в 2017—2020 годах, стал гражданским госслужащим.

Источник: Коммерсантъ

Господин Пашкин назначен заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края — соответствующая информация появилась на сайте министерства. В новой должности он будет курировать внешнеэкономическую деятельность минэка.

Сергей Пашкин служил в таможенных органах с 1998 года. Начав службу с должности старшего инспектора, в 2009 году господин Пашкин был назначен замначальника по таможенному контролю. Руководителем Пермской таможни он стал в январе 2017 года, а до этого в течение года исполнял обязанности начальника.

В 2020 году Сергей Пашкин перевелся на новое место службы, до конца марта 2022 года он возглавлял Минераловедческую таможню.